Британские ученые заявили, что нашли возможный способ борьбы со "всеми видами рака"

Ученые обнаружили особый вид Т-лимфоцита, который отличает раковые клетки от здоровых и может им противодействовать.

Команда ученых из британского Университета Кардиффа заявила, что их открытие может позволить медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток. Это потенциально может помочь создать универсальное лекарство против всех видов рака.

Об этом пишет BBC Украина.

"Этот метод пока не испытали клинически, однако ученые убеждены, что у него есть огромный потенциал. Краткое описание их работы обнародовано в журнале Nature Immunology", - сказано в сообщении.

Исследование заключалось в поиске необычных способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Эта клетка, в отличие от других, способна противодействовать различным видам угроз.

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Ранее никто не думал, что это возможно", - отметил в беседе с BBC исследователь Генри Сивелл.

На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они обнаруживают антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить обнаруженные ими Т-лимфоциты атаковать широкий спектр раковых клеток.

Метод опробован на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, простаты, яичников и шейки матки. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

Однако ученым пока непонятно как именно Т-лимфоцит отличает раковые клетки от здоровых. Его рецептор взаимодействует с молекулой MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.

Считается, что раковые клетки "используют" MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаруженный учеными Т-лимфоцит, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и это - клетка опухоли.

"Мы первыми описали Т-клетку, которая обнаруживает в раковых клетках MR1. Ранее этого никто не делал", - подчеркнул исследователь Гарри Долтон.

Отмечается, это не первое такое исследование, эксперименты по "настройке" иммунной системы против рака продолжаются уже давно.

Самый известный из них - CAR-T. Это средство против лейкемии, которое перепрограммирует иммунную систему для противодействия этому виду рака. В случае с CAR-T Т-лимфоциты генетически перепрограммируют на то, чтобы они находили и уничтожали раковые клетки. После этого модифицированные лимфоциты возвращают в тело пациента, где их количество увеличивается после каждого столкновения с клетками рака.