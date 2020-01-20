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В аэропортах Малайзии поставили тепловые сканеры из-за коронавируса в Китае

В Китае зафиксированы три летальные случая.

В аэропортах Малайзии поставили тепловые сканеры из-за коронавируса в Китае

Из-за распространяющегося в Китае вируса, который вызвал вспышку пневмонии, в международных аэропортах Малайзии ввели усиленные средства контроля.

Об этом сообщает на странице посольства Украины в Малайзии.

"В контексте вспышки эпидемии нового типа коронавируса в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР), где от пневмонии уже погибло около 200 человек, Министерство здравоохранения Малайзии вводит дополнительные меры санитарно-эпидемиологического контроля для лиц, прибывающих в страну", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что в международных аэропортах Малайзии используют тепловые сканеры с целью выявления заболевания среди приезжающих. Также на пунктах пересечения границы и в медицинских учреждениях работает команда по оперативному реагированию.

Согласно данным ВОЗ, новый тип вируса был распространен морепродуктами и продуктами животного происхождения.

По данным Минздрава Малайзии, по состоянию на 20 января 2020 случаи нового коронавируса в стране не обнаружены.

В посольстве рекомендуют украинцам, находящимся в Малайзии, следить за оперативными сообщениями СМИ, четко следовать рекомендациям местных органов власти.

Как сообщалось, 20 января власти Китая подтвердили, что вызвавший вспышку пневмонии новый вирус передается от человека к человеку. Зафиксировано более 200 случаев заболевания, три человека скончались.

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