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"Укрзализныця" подписала меморандум с китайской CRCC

Китайцы укажут УЗ на "узкие места" на пути в ЕС.

"Укрзализныця" подписала меморандум с китайской CRCC
Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" в понедельник подписала меморандум о сотрудничестве с корпорацией China Railway Construction Corp. Ltd.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ и Министерство инфраструктуры.

Целью меморандума является развитие железнодорожного соединения между Китаем и Украиной.

"Вместе с CRCC мы планируем определить возможные инфраструктурные узкие места, которые есть на маршруте Китай - ЕС и разработать план мероприятий по их устранению. Это позволит сделать этот маршрут более быстрым и привлекательным для клиентов", - заявил глава УЗ Евгений Кравцов.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина рассчитывает перезапустить и активизировать свое участие в китайском проекте "Один пояс - один путь", чтобы в полной мере реализовать транзитный потенциал в континентальном грузообороте.

"Мы хотим найти такую форму и формулу участия Украины в этом многостороннем проекте, чтобы модель win-win, то есть взаимный выигрыш сторон, была максимально реализована", - сказал он.

"Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в Украине меняется, улучшается инвестиционный климат и крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке", - сказал Криклий.

Меморандум подписали глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, член правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич и заместитель гендиректора CRCC Ванг Хонгвей.

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