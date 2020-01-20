Проектировщиком новой полосы в аэропорту в Днепре может стать компания гражданина РФ

Компания "Прогресстех-Украина" выиграла тендер на разработку проектной документации аэродрома "Международного аэропорта Днепропетровск".

Об этом свидетельствуют данные системы государственных закупок Prozorro.

В торгах, которые состоялись 17 января, участвовали четыре компании: госпредприятие "Пивдендипрондиавиапром", фирма "Институт Укрдорпроект", предприятие "Альтис-Констракшн" и "Прогресстех-Украина".

Последняя стала победителем из-за самой низкой цены - 13 млн гривен, хотя заказчик готов был выложить 26,5 млн гривен. Для сравнения, ближайший конкурент "Прогресстеха" готов был взяться за проектирование за 15 млн гривен.

Работы должны быть выполнены до 30 июня 2020 года.

По информации аналитической платформы YouControl, руководителем компании является Андрей Фиалковский, а учредителем - кипрская офшорная компания PROGRESSTECHGROUP LTD. Конечным бенефициаром зарегистрирован гражданин Российской Федерации Владимир Кульчицкий.

Как отмечает журналист Юрий Бутусов, Кульчицкий является академиком военных наук Российской Федерации. В 2003 году он был удостоен звания заслуженный работник транспорта РФ.

Бутусов подчеркнул, что "Прогресстех" работает в Украине давно, но именно с начала войны компания усилила свою активность на украинском рынке. По мнению журналиста, цель Кульчицкого в Украине - вербовка кадров на деньги госбюджета. "Конкурс надо отменять. Никакого Прогресстеха на стратегических объектах Украины быть не должно", - написал Бутусов.

Напомним, что реконструкция аэропорта в Днепре должна начаться летом 2020 года. Он получит взлетно-посадочную полосу, которая сможет принять самолеты всех типов, а также международный современный терминал и VIP-терминал.

Терминал действующего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа" (связана с Игорем Коломойским), а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Предыдущая власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в пгт Соленое - между Днепром и Запорожьем, но при Зеленском от этого проекта отказались.