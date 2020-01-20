В Украине отменили обязанность расписываться при обмене валют

Не нужны подписи ни клиента, ни кассира.

Национальный банк Украины отменил необходимость ставить подписи кассира и клиента при обмене валют на расчетных документах регистратора расчетных операций (кассовых аппаратов).

Также можно не ставить печать, сообщили в пресс-службе НБУ.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с законом "Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые внесены в него законом №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", – сообщили в пресс-службе.

Согласно с этими изменениями, предусматривается использование нового вида РРО – программного, а также создание во время обмена валют электронных расчетных документов, аналогичных бумажным.

Напомним, в 2018 году НБУ постановил, что банки и финансовые учреждения не будут требовать подписи клиента на квитанции или чеке, если сумма операции меньше 150 тысяч гривен.