​НБУ остановит запрет ФОПам тратить средства на не связанные с бизнесом нужды

Глава Нацбанка отметил, что своей Нацбанк не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство.

Национальный банк Украины остановит норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.

Об этом заявил на брифинге глава Национального банка Яков Смолий, передает Hromadske.

"Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы", - сказал он.

Глава Нацбанка также отметил, что своей нормой НБУ не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, поскольку фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

Напомним, информация о соответствующих изменениях в порядке открытия и закрытия счетов ФЛП появилась еще в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что соответствующие изменения реально ничего не изменят, ведь запрет на использование средств с бизнес-счета на личные нужды действовал и раньше.

В начале прошлого года Кабмин разработал законопроект против оформления сотрудников как ФОПов, что используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Сейчас в Украине существуют предприятия (например, розничные сети), и даже целые отрасли (например, IT), где тысячи де-факто штатных сотрудников крупного бизнеса получают вознаграждение за свои услуги, как частные предприниматели.

ФОП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос. В случае трудовых отношений с каждой гривны зарплаты сотрудник отчисляет государству 19,5 копейки в виде налога и еще 22 копейки социального взноса платит его работодатель.