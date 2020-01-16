Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
Транзит по-путински
Транзит по-путински
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
ГлавнаяЭкономикаБизнес

​НБУ остановит запрет ФОПам тратить средства на не связанные с бизнесом нужды

Глава Нацбанка отметил, что своей Нацбанк не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство.

​НБУ остановит запрет ФОПам тратить средства на не связанные с бизнесом нужды
Яков Смолий
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины остановит норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.

Об этом заявил на брифинге глава Национального банка Яков Смолий, передает Hromadske.

"Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы", - сказал он.

Глава Нацбанка также отметил, что своей нормой НБУ не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, поскольку фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.

Напомним, информация о соответствующих изменениях в порядке открытия и закрытия счетов ФЛП появилась еще в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что соответствующие изменения реально ничего не изменят, ведь запрет на использование средств с бизнес-счета на личные нужды действовал и раньше.

В начале прошлого года Кабмин разработал законопроект против оформления сотрудников как ФОПов, что используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Сейчас в Украине существуют предприятия (например, розничные сети), и даже целые отрасли (например, IT), где тысячи де-факто штатных сотрудников крупного бизнеса получают вознаграждение за свои услуги, как частные предприниматели.

ФОП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос. В случае трудовых отношений с каждой гривны зарплаты сотрудник отчисляет государству 19,5 копейки в виде налога и еще 22 копейки социального взноса платит его работодатель.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также