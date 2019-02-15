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​Кабмин разработал законопроект против оформления сотрудников как ФОП-ов

Правительство предлагает ввести признаки трудовых отношений.

​Кабмин разработал законопроект против оформления сотрудников как ФОП-ов
Фото: dp.sfs.gov.ua

В Кабинете министров разработали законопроект против оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФОП), которая используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки. Существуют предприятия (например, розничные сети), и даже целые отрасли (например, IT), где тысячи де-факто штатных сотрудников крупного бизнеса получают вознаграждение за свои услуги, как частные предприниматели.

Законопроект, который уточняет признаки трудовых отношений, находится на общественном обсуждении на сайте Минсоцполитики.

К ним относятся:

  1. Периодичность оплат (два и более раз) за работу или услугу.
  2. Предоставление лицом услуг по поручению и под контролем компании.
  3. Получаемые деньги — единственный источник дохода или составляет 75 и более процентов дохода работника в течение полугода.
  4. Если у человека есть свое рабочее место в компании и трудовой распорядок.
  5. Выполнение работы подобной той, что исполняют штатные работники на предприятии.
  6. За счет работодателя предоставляется не только рабочее место, но и необходимое для работы оборудование, инструменты, материалы, сырье и пр.
  7. Руководство устанавливает для сотрудника рабочий график.

Если любые три условия из этого перечня выполняются, то отношения между компанией и лицом, оказывающим услуги, должны считаться трудовыми. В противном случае работодателю будет грозить штраф 

Напомним, что ФОП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос.

В случае трудовых отношений с каждой гривны зарплаты сотрудник отчисляет государству 19,5 копейки в виде налога и еще 22 копейки социального взноса платит его работодатель.

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