​Кабмин разработал законопроект против оформления сотрудников как ФОП-ов

В Кабинете министров разработали законопроект против оформления сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФОП), которая используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки. Существуют предприятия (например, розничные сети), и даже целые отрасли (например, IT), где тысячи де-факто штатных сотрудников крупного бизнеса получают вознаграждение за свои услуги, как частные предприниматели.

Законопроект, который уточняет признаки трудовых отношений, находится на общественном обсуждении на сайте Минсоцполитики.

К ним относятся:

Периодичность оплат (два и более раз) за работу или услугу. Предоставление лицом услуг по поручению и под контролем компании. Получаемые деньги — единственный источник дохода или составляет 75 и более процентов дохода работника в течение полугода. Если у человека есть свое рабочее место в компании и трудовой распорядок. Выполнение работы подобной той, что исполняют штатные работники на предприятии. За счет работодателя предоставляется не только рабочее место, но и необходимое для работы оборудование, инструменты, материалы, сырье и пр. Руководство устанавливает для сотрудника рабочий график.

Если любые три условия из этого перечня выполняются, то отношения между компанией и лицом, оказывающим услуги, должны считаться трудовыми. В противном случае работодателю будет грозить штраф

Напомним, что ФОП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос.

В случае трудовых отношений с каждой гривны зарплаты сотрудник отчисляет государству 19,5 копейки в виде налога и еще 22 копейки социального взноса платит его работодатель.