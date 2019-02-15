Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Молдова отзывает посла в России
Молдова отзывает посла в России
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
ГлавнаяЭкономикаБизнес

​Возле Никополя построили крупнейшую в Украине СЭС

Мощность станции составит почти 290 млн кВт-ч в год.

​Возле Никополя построили крупнейшую в Украине СЭС
Фото: nerc.gov.ua

Национальная комиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в пятницу, 15 февраля, одобрило проект постановления об установлении "зеленого" тарифа для Никопольской СЭС в размере 15,03 евро за МВт-ч до 2030 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Никопольская СЭС, которую ввели в эксплуатацию 16 января, будет вырабатывать до 290 млн кВт-ч э/э в год.

В марте станцию планируют подключить к энергосистеме.

Для обеспечения присоединения солнечной электростанции в Никополе (ООО "Солар-Фарм-1") НЭК "Укрэнерго" реконструирует открытое распредустройство 150 кВ подстанции 330 кВ "Никопольская".

ООО "Солар-Фарм-1" принадлежит компании DTEK Renewables B.V., оперирующей активами группы "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

Подрядчик строительства Никопольской СЭС — китайская China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Солнечные панели для нее поставила Trina Solar Limited.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также