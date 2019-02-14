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ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4%

По сравнению с третьим кварталом ВВП увеличился на 1,1%.

ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4%
Фото: sinet.com.ua

В октябре-декабре 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с третьим кварталом ВВП увеличился на 1,1% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополь).

Госстат в течение года уточняет показатели реального ВВП.

В июле-сентябре 2018 года реальный ВВП увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 994,377 млрд гривен (в фактических ценах).

Напомним, 13 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,2%. Он также подчеркнул что этот показатель оказался выше, чем данные расчетов Минэкономразвития.

Напомним, раньше Национальный банк оценил рост ВВП Украины за 2018 год на уровне 3,3%.

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Источник: "Украинские новости"
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