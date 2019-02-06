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Состояние трех самых богатых украинцев превышает 6% ВВП страны, - Всемирный банк

Без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.

Состояние трех самых богатых украинцев превышает 6% ВВП страны, - Всемирный банк
Фото: Business World Ghana

В 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины, пишет ЕП.

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", - говорится в исследовании Всемирного банка.

"Если посмотреть на США - это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы когда есть такие мощные группы влияния", - добавил Мюллер.

По его словам, без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.

Согласно рейтингу, который составляют журнал "Новое время" и инвесткомпания Dragon Capital, рейтинг украинских миллионеров в 2018 возглавили владелец группы System Capital Management Ринат Ахметов ($12,2 млрд), владелец "Интерпайпа" Виктор Пинчук ($2,7 млрд) и владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский ($2,3 млрд).

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала “Фокус” по итогам 2017 вновь возглавил владелец группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринат Ахметов с $3,1 млрд, второе и третье место занимали совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (1,6 и 1,5 млрд долларов соответственно).

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