Выплата субсидий наличными начнется 4 марта (обновлено)

Выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. В среднем размер выплат составит 1,5 тыс. гривен.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на совещании по вопросам монетизации субсидий.

"Хочу сказать, что моя цель, и это не для марта - это навсегда, чтобы субсидии были наличными, чтобы люди сэкономленные деньги смогли направить на собственные потребности, чтобы мотивация была снизить энергопотребление", - сказал он.

По мнению Порошенко, выплата субсидий наличными будет мотивировать людей сократить потребление газа.

"В том числе монетизация субсидий направлена на преодоление бедности, когда сэкономленные деньги остаются в распоряжении малообеспеченных и повышают их уровень социальной защиты", - добавил президент.

Порошенко также отметил, что те, кто получают субсидии, потребляют в 1,7-2 раза больше газа, чем те, кто их не получает.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на данный момент на получение монетизированной субсидии претендуют 3 млн 742 тыс. домохозяйств, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут выплачены в марте, апреле и мае текущего года. "После этого будет осуществлено переназначение субсидии на новый год, начиная с мая 2019 года", - пояснил министр.

Рева также обратил внимание, что 69,9% получателей субсидий являются пенсионерами.

Субсидия будет перечислена денежным переводом через государственный Ощадбанк, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией. Пенсионеры, которые получат выплаты через другие банки, смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит "Укрпочта".

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме.

6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года