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Нацбанк не связывает укрепление гривни с предстоящими выборами

"Спекулянтам труднее расшатывать настроения".

Нацбанк не связывает укрепление гривни с предстоящими выборами
Фото: Макс Требухов

Курс гривни на межбанковском валютном рынке сегодня вырос до 27,135 грн/$1 с 27,375 грн/$1 в предыдущий рабочий день. По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,12-27,15 грн/$1, пишет "Интерфакс-Украина".

Нацбанк объясняет нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, в силу чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

"Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", - сообщила пресс-служба НБУ.

Превышения предложения валюты над спросом в Нацбанке объясняют стабильными экспортными поступлениями и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 февраля укрепился до 27,2199 грн/$1 с 27,4302 грн/$1.

Напомним, летом 2018 года Нацбанк изменил формулу расчета курса гривни к доллару, оставив без изменения рассчетный курс по отношению к другим валютам.

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