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Немецкая авиакомпания Germania объявила о банкротстве

Компания не справилась с ростом цен на топливо и снижением курса евро.

Немецкая авиакомпания Germania объявила о банкротстве
Фото: EPA/UPG

Немецкая авиакомпания Germania Fluggesellschaft GmbH 4 февраля объявила о банкротстве и прекратила выполнение полетов.

Об этом говорится на сайте компании.

Причиной стало резкое повышение цен на топливо, одновременное снижение курса евро к доллару США, задержки с поэтапным вводом самолетов в эксплуатацию и исключительное количество ремонтов, ставшие тяжким бременем для компании.

Генеральный директор Germania Карстен Бальке поблагодарил всех сотрудников компании за работу и извинился перед пассажирами, которые потеряли деньги на билетах.

"Немецкая волна" уточнила, что авиакомпании не хватило 15 млн евро. Из-за финансовых проблем в январе она не смогла выплатить зарплату 1,1 тысячи своих сотрудников. Всего у компании 37 самолетов, она выполняла рейсы из Дюссельдорфа и Мюнстера. На фоне ухода с рынка Air Berlin в 2017 году Germania увеличила число рейсов почти на 40 процентов, а также планировала строительство своего нового главного офиса в районе нового аэропорта "Берлин-Бранденбург".

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