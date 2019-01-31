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"Укрзализныця" запустит поезда в Германию и Словакию

В 2019 поезда будут ходить в Берлин и Кошице.

"Укрзализныця" запустит поезда в Германию и Словакию
Фото: Александр Рудоманов

ПАО "Укрзализныця" продолжит формирование железнодорожного сообщения с иностранными государствами в 2019 году, в частности запустит поезда в Берлин и словацкий город Кошице.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Громадське.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные - "существенно отреставрированными".

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве. Он напомнил, что одним из первых сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом "Борисполь". За 2 месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.

Напомним, 9 декабря в свой первый рейс отправился поезд "Латорица" сообщением Будапешт-Мукачево.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о планах Украины и Польши усилить ж/д сообщение в 2019 году.

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