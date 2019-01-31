Иностранцы будут платить Киеву 41,73 грн туристического сбора

Киевский городской совет привязал туристический сбор к минимальной зарплате, установив ставку сбора за сутки размещения в местах проживания для внутреннего туризма в 0,4% от размера минимальной заработной платы, в 1% - для въездного туризма.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, размер этого сбора для внутреннего туризма составил 16,69 гривен, для въездного туризма - 41,73 гривны (согласно закону о государственном бюджете на 2019 год, с 1 января минимальная зарплата составила 4173 гривен).

Киев ожидает получить в городской бюджет в 2019 году как минимум 35 млн гривен, в то время как 2018 году от этого сбора горбюджет получил 33 млн гривен.

Решение Киевсовета предусматривает, что все учреждения, которые предоставляют услуги по временному проживанию, будут указаны на сайте городской власти.

Напомним, по официальной статистике в 2018 году Киев посетили 3 млн украинцев из других регионов и почти 2 млн иностранцев.