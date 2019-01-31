​"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области

"Укравтодор" в 2019 году начнет строительство третьей бетонной дороги. Новое цементобетонное покрытие будет положено на дороге Н-14 Николаев - Кропивницкий в пределах Николаевской области.

Об этом на пресс-конференции в четверг сказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"По отдельной бюджетной программе мы ремонтируем Н-31 Днепр-Решетиловка, стоимость - 2 млрд гривен в этом году, и начинаем капитальный ремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий. Эта дорога еще несколько лет назад была одной из самых проблемных в стране. В этом году мы выделили на нее отдельную бюджетную программу в сумме 1 млрд гривен. Важно, что в Николаевской области мы начинаем капитальный ремонт этой дороги как цементобетонной. Так же, как и Н-31", - сказал он.

Кроме Н-31 и Н-14, по этой технологии делается реконструкция объездной Житомира на Н-06.

Новак добавил, что в мире есть две основные "дорожные религии": в Европе - строят в основном асфальтобетонные дороги, в США - цементобетонные. Украина намерена делать дороги и из асфальта, и из бетона.

"Самыми перспективными в Украине я считаю использование цементобетонных покрытий на дорогах с большой интенсивностью движения крупновесового транспорта, особенно на юге страны", - сказал он.

Напомним, что Николаевская область провалила ремонт дорог в 2018 году. К началу сентября там выполнили только 17% от запланированного объема работ, тогда как средний показатель по Украине превышал 68%, а в некоторых областях доходил до 96%

Региону выделили 560,7 млн гривен из Дорожного фонда (второе место по стране) и 287 млн гривен в виде субвенции на дороги местного значения.

За счет Дорожного фонда планировали капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев (300 млн гривен), текущий средний ремонт дорог Н-11 Днепр - Николаев (200 млн гривен) и Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база "Черноморка" (50 млн гривен).

Несмотря на большой денежный ресурс, на Н-14 работы так и не начались, хотя это одна из самых плохих дорог в стране