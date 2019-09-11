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НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)

Андрея Максименко подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Фото: facebook/НАБУ

Фото: facebook/НАБУ

В среду, 11 сентября, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.

Об этом сообщает "7 канал".

Максименко подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Пресс-служба НАБУ сообщила, что руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

Действия чиновника квалифицировали по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса.

Фото: facebook/НАБУ

Фото: facebook/НАБУ

Фото: facebook/НАБУ

Фото: 7kanal.com.ua

Максименко появился в Николаевской области в средине 2017 года. Сначала он был советником главы облгосадминистрации, а позже выиграл конкурс и был назначен назначен начальником управления инфраструктуры Николаевской ОГА. В феврале 2018 года Максименко стал замруководителя и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.

Напомним, в июне жители Николаевской области перекрывали трассу Н-11 "Днепр - Николаев", требуя ремонта автодороги.

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