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Около 43% вынужденных переселенцев с Донбасса уже устроили жизнь на новом месте и не планируют возвращаться

Только 18% рассматривают возвращение на Донбасс при условии гарантий безопасности.

Около 43% вынужденных переселенцев с Донбасса уже устроили жизнь на новом месте и не планируют возвращаться
Фото: telegra.ph/FreeSHІDua

Число вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, которые готовы остаться жить в новых общинах, вырос за год на 10%. Об этом сегодня сообщила старшая координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова на презентации опроса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по вопросам их участия в выборах и политических предпочтений, пишет "Остров".

"Сейчас 27% ВПЛ согласны остаться жить в той громаде, а 15% скорее согласны. То есть можно сказать, что 43% ВПЛ уже довольны своей жизнью, которую построили в новой громаде, они уже интегрировались. Этот показатель изменился, увеличился на 10% за год", - отметила Пашкова.

Согласно опросу, показатель тех, кто хочет вернуться обратно, уменьшился на 5%. Только 18% переселенцы готовы вернуться, если ситуация улучшится и будут условия для безопасного возвращения. 6% опрошенных рассматривают возможность переезда, но на подконтрольную Украине территорию.

Национальный опрос внутренне перемещенных лиц направлен на изучение их уровня знаний и отношения к политическому и избирательному процессу и участию в выборах в Украине. Опрос проведен в феврале-марте 2019 года, было опрошено 2063 переселенца.

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