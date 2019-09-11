Шестеро военных получили ранения и травмы на Донбассе

Во вторник, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили ранения, еще двое - боевые травмы, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Богдановки, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Гнутово, Красногоровки и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 обстрелов: у Катериновки, Крымского, Новозвановки, Новотошковского, Майорска, Крымского и Попасной.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.