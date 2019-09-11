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Шестеро военных получили ранения и травмы на Донбассе

Количество обстрелов выросло до 19.

Шестеро военных получили ранения и травмы на Донбассе
Фото: Макс Левин

Во вторник, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили ранения, еще двое - боевые травмы, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Богдановки, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Гнутово, Красногоровки и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 обстрелов: у Катериновки, Крымского, Новозвановки, Новотошковского, Майорска, Крымского и Попасной.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

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