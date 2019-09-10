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СБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской области

Он сливал информацию ч помощью телефона.

СБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской области

Сотрудники Службы безопасности задержали жителя Северодонецка Луганской области по подозрению в передаче данных о ВСУ представителям так называемой "Народной милиции" террористической группировки "ЛНР". Об этом сообщается на сайте прокуратуры Луганской области.

Досудебное расследование установило, что с июня 2018 года подозреваемый самостоятельно, а также через свое окружение, собирал информацию о местах расположения и количестве военной техники ВСУ и правоохранителей, их перемещении, размещении военно-инженерных сооружений и т.д..

Эти данные он передавал шифровками в телефонном режиме своему куратору из диверсионно-разведывательного подразделения "Народной милиции" на оккупированную территорию Луганской области.

Мужчину задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (Организационное или другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации). Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в конце августа этого года Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки, работавшего на одном из предприятий "Укроборонпрома", к 9 годам лишения свободы.

Злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий украинского ОПК и социально-политическую обстановку в регионе.

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