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Верховный Суд оставил в силе приговор Крысину

Крысин продолжит отбывать 5-летне заключение.

Верховный Суд оставил в силе приговор Крысину
Фото: Катерина Серко

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил в силе приговор Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы.

"Верховный Суд сегодня, 10 сентября, отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитников Юрия Крысина", - сказано в сообщении.

Таким образом 5-летнее заключение, которое сейчас отбывает Крысин, осталось в силе.

Напомним, в июне 2018 года Апелляционный суд Киева отменил условный срок суда первой инстанции и приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы.

Суд установил, что Крысин вместе с другими "титушками" избивал Веремия вечером 18 февраля 2014 года около Михайловской площади. Веремий в результате побоев умер в больнице.

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