Кассацию на приговор Крысину снова отложили в связи с новым адвокатом в деле

Сегодня в Верховном Суде должно было состояться рассмотрение кассационной жалобы защитников осужденного Юрия Крысина на решение Апелляционного суда, по которому ему присуждено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Он обвиняется в убийстве Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане в 2014 году. Это уже третье заседание по кассации – первые два не состоялись, потому что на них не явилась защитники осужденного.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на заседании выяснилось, что у Крысина появился очередной новый адвокат – Всеволод Казьмирук, который заявил ходатайство об ознакомлении с дополнениями к кассационной жалобе, адвокат попросил два месяца на ознакомление с материалами.

В заседании принимали участие трое прокуроров ГПУ: Алексей Донской, Людмила Гетьман и Юлия Малашич.

Донской обратил внимание суда на злоупотребление защиты своим правом.

"Дело находится в кассационном суде уже 10 месяцев. Это более чем достаточный срок для обвиняемого и его родственников, для того, чтобы привлечь к участию в дело тех адвокатов, которых считают нужным, - пояснил прокурор после заседания. - Но они привлекают защитников за день до судебного заседания, и в связи с этим просят перенести заседание. Защитники Крысина не раз срывали заседание, не являясь на заседания. В комплексе все это свидетельствует о явном злоупотреблении правом защиты. По такой логике, они на каждое заседание будут привлекать нового адвоката, и каждый раз просить откладывать заседание". Прокурор Юлия Малашич тоже считает, что заседания систематически срываются стороной защиты.

“Сегодня причиной перенесения было вступление в дело нового защитника, это уже пятый защитник осужденного Крысина. А также заявление самого осужденного о том, что он не получил ни одного документа относительно кассационного рассмотрения дела, а именно – дополнения своего защитника к кассационной жалобе и протестов, которые подавала прокуратура”, - рассказала она.

Причины для таких ходатайств являются значимыми, считает прокурор.

“К сожалению, мы были вынуждены не протестовать против данных ходатайств. Но давайте вспомним – на первое заседание не пришел ни адвокат Игорь Василенко, ни адвокат Татьяна Гнатюк. Следующее заседание – снова неявка двоих защитников.На своей позиции мы будем настаивать и просить отклонить кассационную жалобу, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о том, что Апелляционный суд неверно, неправильно или неполно учел личность осужденного Крысина, обстоятельства, при которых он осуществлял преступление, его поведение, как во время досудебного, так и судебного расследования. Защитники такого не предоставили. Предоставлено только его, так сказать, «искреннее раскаяние», которого не может быть. Те, кто посещает заседание по его делу в Дарницком суде, могут удостовериться, что никакого искреннего раскаяния у Крысина не было, нет и не будет относительно его действий. Очень надеемся, что на следующем заседании 10 сентября в 10.00 его защитник добросовестно использует предоставленный ему период времени и за месяц прочитает около 6 томов дела, в связи с изучением которого он просил отложить рассмотрение кассации”, - сказала она.

По словам Юлии Малашич, защита пытается доказать, что приговор Крысину слишком жесток, так как в нем не учтено искреннего раскаяния, признания вины и содействия в расследовании, что по их версии, является смягчающими обстоятельствами, а в связи с определенными смягчающими обстоятельствами лицо может быть освобождено с испытательным сроком.

Также накануне заседания стало известно о том, что Крысин отказался от своих показаний относительно Армена Саркисяна (Армена Горловского). Его подозревают в организации “титушек” и “эскадронов смерти”, которые нападали на протестующих, похищали и убивали их во время Революции Достоинства.

"Пояснение от защитника господина Саркисяна было направлено в ГПУ в связи с пересмотром оглашенного ему подозрения, в с вязи с пояснениями, которые собственноручно написал Крысин. Крысин написал, что во время допросов оговорил Саркисяна относительно его причастности к насильственному противодействию мирным акциям протеста в 2014 году, потому что якобы должен ему денег. Кто кому должен, каким образом и что стимулировало через пять лет осужденного Крысина осознать, что он сделал хорошо или плохо что-то в отношении господина Саркисяна, остается загадкой. Но факт, что Крысин сейчас всячески пытается выгородить и убрать из своих показаний причастность Саркисяна и отказался от любых показаний против него”, - пояснила прокурор Малашич.

В группе адвокатов по делам Майдана считают, что это может говорить о сделке между Саркисяном и Крысиным, причем взаимовыгодной.

Напомним, Крысина обвиняют в координации нападений на активистов Евромайдана в 2014 году, во время одного из которых, по версии следствия, убили Вячеслава Веремия как свидетеля нападения.

22 декабря 2017 года Шевченковский суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Но 13 июня 2018 года Апелляционный суд отменил это решение и приговорил Крысина к 5 годам лишения свободы. В сентябре того же года защитники Крысина Василенко и Гнатюк подали кассационную жалобу, которую не могут рассмотреть по сей день.