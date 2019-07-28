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Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение

Интенсив для будущих парламентариев продлится неделю.

Фото: Анна Стешенко

Команда "Зе" прибыла в Трускавец, где завтра начнётся тренинг для будущих депутатов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Будущих нардепов от "Слуги народа" централизованно автобусами с вокзала Трускавец везут в отели.

По информации источников LB.ua, "слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева".

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов
Фото: Анна Стешенко
Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов

Фото: Анна Стешенко

Ранее сообщалось, что будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течении недели будут проходить обучение в Трускавце. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и "признанных на рынке труда специалистов". 

Сообщалось, что интенсив в Трускавце - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. 

Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия "Слуга народа" получит в парламенте 254 мандата.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, ​журналист
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