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Вашингтон уже начал подготовку к встрече Трампа и Зеленского, однако дата еще не определена

Сейчас согласуются графики двух президентов.

Вашингтон уже начал подготовку к встрече Трампа и Зеленского, однако дата еще не определена
Фото: wall.alphacoders.com

Соединенные Штаты Америки готовятся к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако дата визита еще не определена. Об этом на брифинге в Киеве рассказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, передает РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон уже начал подготовку к предстоящей встрече глав государств. 

"Вы знаете, что президент Трамп поздравил президента Зеленского с его победой в свое время. В четверг на этой неделе они опять имели разговор. Мы сейчас работаем над подготовкой визита президента Украины Зеленского в США", - заявил Волкер.

По его словам, сейчас согласуются графики двух президентов.

"Во-первых нет никаких условий. Президент Трамп подтвердил приглашение Зеленского в этот четверг. Конечно мы хотим сделать эту встречу как можно более продуктивной. Посол Тейлор в тесном контакте работает с командой президента Зеленского, чтобы разработать такую повестку дня. Мы не знаем какая именно дата сможет сработать для графиков обоих президентов. Но посол Тейлор этим занимается. Я думаю, что вскоре мы это узнаем ", - заявил Волкер

Кроме того, спецпредставитель поздравил Украину с проведением "свободных и честных" парламентских выборов. Также Волкер подчеркнул, что США полностью поддерживают стремление Украины быть частью Европы и западных институтов.

"Именно так должна работать демократия. Мы очень радуемся за вас. США полностью на стороне Украины. По результатам выборов мы видим, что украинцы проголосовали за реформы, за мир, за то, чтобы Украина была частью Европы, частью НАТО, частью западных институтов. Вы имеете полную поддержку США в своих стремлениях", - заявил Волкер.

Ранее Волкер заявил, что не слышит от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков.

Напомним, 26 июля американская делегация во главе с Волкером посетила зону ООС на Донбассе. Дипломаты встретились с командующим ООС и посетили КПВВ "Станица Луганская".

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