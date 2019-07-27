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Центризбирком принял 183 из 199 протоколов с "мокрыми" печатями

В заседании ЦИК оглашен перерыв.

Центризбирком принял 183 из 199 протоколов с "мокрыми" печатями
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на вечер пятницы, 26 июля, приняла 183 протокола с "мокрыми" печатями с результатами голосования на досрочных парламентских выборах от окружных избиркомов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

В течение дня 26 июля комиссия приняла оригиналы протоколов от 67 окружных комиссий.

В заседании ЦИК оглашен перерыв до 15:00 субботы, 27 июля. 

Отметим, Центризбирком должен принять протоколы из 199-ти окружных избиркомов. 

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 100% протоколов.

По результатам обработки 99,9% протоколов, выборы выигрывает президентская партия "Слуга народа" (43,16%). На втором месте - партия "Оппозиционная Платформа - За жизнь" (13,05%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%).

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" набрала 8,10%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5, 82%.

Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Международные организации признали их конкурентными.

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