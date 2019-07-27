ЦИК обнаружила нарушения в финансовых отчетах партий Гриценко, Саакашвили и Шария

Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с нарушениями в финансовых отчетах партий "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Рух новых сил Михаила Саакашвили" и "Партия Шария".

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Согласно сообщению, ЦИК передала НАПК материалы анализа промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов этих партий.

"Решение принято в связи с тем, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением ЦИК от 18 июля 2019 №1745, Комиссией был выявлен ряд нарушений требований избирательного закона", - говорится в сообщении.

В то же время в комиссии не уточняют, о каких именно нарушениях идет речь.

Ранее сообщалось, что политические партии и кандидаты в депутаты в ходе избирательной кампании потратили на политическую рекламу в Facebook более $1,8 млн.