Украина определилась с кандидатами в Европейский суд по правам человека

Судью от Украины в Страсбурге изберет ПАСЕ.

Комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины провела собеседования с кандидатами и отобрала трех, которых рекомендует для дальнейшего рассмотрения.

Об этом сообщается на сайте президента.

Список отобранных кандидатов направлен в Министерство иностранных дел Украины для последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы.

Согласно сообщению, комиссия рекомендует в ЕСПЧ Елену Бойченко, Николая Гнатовского и Павла Пушкаря.

Отмечается, что собеседования с кандидатами Комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины проводила 25-26 июля 2019 года. Решение принималось путем открытого голосования.

В июне президент Владимир Зеленский объявил проведение конкурса в Европейский суд по правам человека от Украины. В состав комиссии вошли 5 экспертов-юристов.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ избирает того, кто станет судьей.