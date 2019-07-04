ЕСПЧ признал нарушением прав человека круглосуточное видеонаблюдение в российских тюрьмах

Европейский суд по правам человека признал нарушением прав круглосуточное видеонаблюдение за заключенными в камерах российских тюрем. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

В ЕСПЧ пожаловались заключенные Игорь Горлов, Денис Вахмистров и Виктор Саблин. Они указали, что их камеры в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России находились под круглосуточным видеонаблюдением: Вахмистров содержался в ИК-6 Красноярска, где за ним наблюдала женщина-охранник, Саблин был в следственном изоляторе в Забайкалье, там его непрерывно снимали на видео, при этом перегородка у туалета не скрывала человека.

Саблин также подавал жалобу в районный суд, где указал, что для него было унизительно раздеваться перед другими людьми. Суд отклонил заявление, аргументировав это тем, что женщины-офицеры находились при исполнении служебных обязанностей.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции о правах человека на уважение частной жизни и на эффективное средство правовой защиты. Там также указали на пробел в российском законодательстве, который позволил ЕСПЧ удовлетворить жалобы. В законах не указано, нужно ли вести наблюдение в общих помещениях, в жилых зонах, в какое время суток надо следить за заключенными, как долго и при каких условиях.

Суд в Страсбурге обязал российские власти выплатить Вахмистрову 1,8 тысячи евро, а Саблину 2 тысячи евро компенсации за судебные расходы и издержки. Судьи также указали, что "признание нарушения в этих делах само по себе является достаточно справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителям, поэтому денежной компенсации им не положено".

Напомним, в ИК-4 в российском г.Торжок украинскому политзаключенному Владимиру Балуху угрожают переводом в камеру усиленного режима.