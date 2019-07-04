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В Израиле в возрасте 100 лет умерла советская правозащитница Мальва Ланда

Мальва Ланда была уроженкой Одессы.

В Израиле в возрасте 100 лет умерла советская правозащитница Мальва Ланда
Фото: ihahr.org

3 июля в Израиле в возрасте 100 лет умерла уроженка Одессы, советская правозащитница Мальва Ланда.

О ее смерти сообщил в фейсбуке французский журналист Николя Милетич со ссылкой на сына покойной Алексея Германова.

"Мальва Ланда, ветеран правозащитного движения в СССР, член Московской Хельсинкской группы с момента её основания в 1976 году умерла вчера, третьего июля, в 22.30, сообщил её сын Алексей Германов. Она была замечательным человеком", - написал он.

Мальва Ланда родилась 14 августа 1918 года в Одессе. Потеряла отца в годы сталинских репрессий. Всю свою трудовую жизнь работала геологом, а в 1970-х годах занялась активной правозащитной деятельностью. Была среди 11 человек, которые в мае 1976 года подписали учредительный документ о создании Московской Хельсинской группы. Правозащитница говорила, что вступает в группу, чтобы "еще более эффективно разоблачать ситуацию с правами человека в первой в мире стране социализма".

Ланда дважды была в ссылке – в Сибири и Казахстане. В 1976-ом году после обвинения в поджоге собственного дома, а во второй раз – в 1980-ом – за "распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский строй".

С 2015 года проживала в Израиле, куда репатриировалась в возрасте 97 лет.

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