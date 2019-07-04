Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
ГлавнаяМир

В Boeing пообещали выплатить $100 млн родственникам жертв двух авиакатастроф

В результате авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии погибли 346 человек.

В Boeing пообещали выплатить $100 млн родственникам жертв двух авиакатастроф
Фото: EPA/UPG

Американский авиаконцерн Boeing объявил, что выделит 100 млн долларов родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 Max в октябре 2018-го и в марте 2019 года в Индонезии и Эфиопии.

В результате этих авиакатастроф погибли в общей сложности 346 человек, передает DW.

Как отмечается в сообщении компании, часть компенсации будет перечислена коммунам, пострадавшим от авиакатастроф. При поддержке неправительственных организаций и местных властей деньги пойдут на программы по обучению и развитию, а также финансовую поддержку семей и коммун.

Параллельно Boeing пытается согласовать в суде мировое соглашение с родственниками жертв авиакатастроф. Стороны уже согласились изыскать быстрое решение с тем, чтобы пострадавшие получили компенсации без длительных правовых процедур. Сначала планируется урегулировать вопрос о компенсации за крушение самолета 737 Max в Индонезии 29 октября.

В то же время против Boeing подан аналогичный иск и из-за авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии. Американский авиаконцерн подозревается в пренебрежительном отношении к мерам безопасности. По предварительным данным, крушение самолетов было вызвано ошибкой в системе программного обеспечения.

После двух авиакатастроф полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также