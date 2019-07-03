Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
ГлавнаяМир

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи жалуются, что не могут опубликовать или открыть фото и видео.

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Фото: Телеканал 24

В работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жалуются, что не могут видеть изображения.

По данным сервиса Downdetector, наиболее масштабный сбой наблюдается в США и Западной Европе. Также перебои зафиксированы в Аргентине, Бразилии, России, Сингапуре, Бангкоке, Гонконге и Маниле.

В WhatsApp пользователи также не могут отправлять некоторые сообщения, пишет The Independent. В частности, не удается передать фото, видео и голосовые сообщения. Вместо них пользователей информируют, что "загрузка не удалась" или появляется сообщение об ошибке.

Все три сервиса принадлежат Facebook. Компания сообщила, что работает над решением проблемы.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Напомним, ранее в США Facebook эвакуировала четыре здания после получения посылки, предположительно, с зарином.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также