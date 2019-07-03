В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи жалуются, что не могут опубликовать или открыть фото и видео.

В работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жалуются, что не могут видеть изображения.

По данным сервиса Downdetector, наиболее масштабный сбой наблюдается в США и Западной Европе. Также перебои зафиксированы в Аргентине, Бразилии, России, Сингапуре, Бангкоке, Гонконге и Маниле.

В WhatsApp пользователи также не могут отправлять некоторые сообщения, пишет The Independent. В частности, не удается передать фото, видео и голосовые сообщения. Вместо них пользователей информируют, что "загрузка не удалась" или появляется сообщение об ошибке.

Все три сервиса принадлежат Facebook. Компания сообщила, что работает над решением проблемы.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за проблемы и работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему", - говорится в сообщении компании в Twitter.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) July 3, 2019

Напомним, ранее в США Facebook эвакуировала четыре здания после получения посылки, предположительно, с зарином.