На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
В Киеве арестован начальник ПВО "Славянской бригады ДНР"
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
ГлавнаяМир

В Минске задержали двух мужчин по делу о гибели человека при взрыве салютов

Задержаны сотрудники российской компании, готовившие фейерверки к запуску.

В Минске правоохранительные органы задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Беларуси. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет РБ.

Фото: Следственный комитет РБ

Речь идет о двух мужчинах 28 и 25 лет, которые специально прибыли в Беларусь для подготовки к праздничному салюту. По версии СК, что они неправильно подготовили фейерверки к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.

В действиях сотрудников компании "усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото: Следственный комитет РБ

Ранее министерство обороны Беларуси сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс", а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

Следственный комитет Беларуси заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте в День Независимости в Минске стали некачественные фейерверки, как основную.

Напомним, вечером 3 июля в Минске при запуске праздничных салютов по случаю Дня независимости страны по меньшей мере два заряда взорвались на земле или очень низко над землей. От осколочных ранений на месте погибла 24-летняя женщина, еще 10 зрителей получили ранения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также