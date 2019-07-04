В Минске задержали двух мужчин по делу о гибели человека при взрыве салютов

В Минске правоохранительные органы задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Беларуси. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет РБ.

Фото: Следственный комитет РБ

Речь идет о двух мужчинах 28 и 25 лет, которые специально прибыли в Беларусь для подготовки к праздничному салюту. По версии СК, что они неправильно подготовили фейерверки к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.

В действиях сотрудников компании "усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото: Следственный комитет РБ

Ранее министерство обороны Беларуси сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс", а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

Следственный комитет Беларуси заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте в День Независимости в Минске стали некачественные фейерверки, как основную.

Напомним, вечером 3 июля в Минске при запуске праздничных салютов по случаю Дня независимости страны по меньшей мере два заряда взорвались на земле или очень низко над землей. От осколочных ранений на месте погибла 24-летняя женщина, еще 10 зрителей получили ранения.