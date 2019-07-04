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Косово запретило въезд всем госслужащим Сербии

Самопровозглашенная республика обвиняет Сербию в пропаганде и ложных новостях.

Косово запретило въезд всем госслужащим Сербии

Косово запретило всем государственным служащим Сербии въезд на свою территорию. Об этом сообщил советник министра иностранных дел бывшей провинции Сербии Этлир Зиберай 4 июля, пишет "Радио Свобода".

По словам Зиберая, таким образом Приштина реагирует на "постоянную пропаганду и ложные новости" из Сербии. Он также обвинил Белград в попытке искусственно создать в Косово гуманитарный кризис.

Депутат сербского парламента Мирослав Лазански, который входит в состав коалиции во главе с Сербской прогрессивной партией, назвал решение Косово "серьезным шагом к ухудшению отношений". Лазански также предположил, что Сербия может прибегнуть к зеркальным ограничениям по косовским чиновникам.

Ранее, в мае этого года Косово уже запретило въезд на свою территорию сербской премьер-министру Ане Брнабич, обвинив ее в расистских комментариях относительно албанцев. Брнабич обвинения отвергала.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Ее признает большинство стран Запада, включая США, не признали независимость Косово Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово.

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