Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
Скандальный президент Федерации велоспорта настаивает на исключении чемпионки Евроигр-2019 из сборной (обновлено)
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
ГлавнаяМир

ЦРУ пошутило о сбое в соцсетях: это не мы

В среду, 3 июля, в работе Facebook, Instagram и  WhatsApp произошел сбой по всему миру.

ЦРУ пошутило о сбое в соцсетях: это не мы
Фото: AndreyPopov\Depositphotos

Центральное разведывательное управление США заявило, что сбой в работе соцсетей  в среду, 3 июля, не связан с его деятельностью.

Сообщение опубликовано на своей официальной странице ЦРУ в Twitter

"Да, у нас тоже проблемы с Instagram. Нет, это не мы. Нет, мы не можем отремонтировать ваш Instagram. А вы пробовали его выключить и включить?" - пошутили в ЦРУ.

"Спасибо за разъяснения. Так это сделало Агентство национальной безопасности?" - шутят в ответ пользователию.

Напомним, в среду, 3 июля, в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жаловались, что не могут видеть изображения и открывать видео.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также