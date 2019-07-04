ЦРУ пошутило о сбое в соцсетях: это не мы

В среду, 3 июля, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру.

Центральное разведывательное управление США заявило, что сбой в работе соцсетей в среду, 3 июля, не связан с его деятельностью.

Сообщение опубликовано на своей официальной странице ЦРУ в Twitter

"Да, у нас тоже проблемы с Instagram. Нет, это не мы. Нет, мы не можем отремонтировать ваш Instagram. А вы пробовали его выключить и включить?" - пошутили в ЦРУ.

Yes, we are affected by #instagramdown, too. No, we didn’t cause it. No, we can’t fix yours. Did you try turning it off and back on again? — CIA (@CIA) July 3, 2019

"Спасибо за разъяснения. Так это сделало Агентство национальной безопасности?" - шутят в ответ пользователию.

Напомним, в среду, 3 июля, в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жаловались, что не могут видеть изображения и открывать видео.