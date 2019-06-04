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Tinder не будет передавать данные о российских пользователях спецслужбам

Внесение сервиса в реестр распространителей информации – требование российского законодательства.

Tinder не будет передавать данные о российских пользователях спецслужбам
Фото: engadget.com

Компания Tinder подтвердила, что сервис был внесен Роскомнадзором в реестр распространителей информации, однако это не означает, что ресурс будет передавать данные о своих российских пользователях властям.

Об этом заявил официальный представитель сервиса знакомств Tinder, российскому ресурсу "Коммерсант".

"Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству",— подчеркнул представитель Tinder.

Напомним, в начале июня 2019 года Роскомнадзор внёс приложение Tinder в реестр распространителей информации. Сервис будет полгода хранить переписку пользователей из России и предавать эту информацию в правоохранительные органы по их запросу.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр распространителей информации, сервисы знакомств Mamba и Badoo.

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