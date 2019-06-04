Виновные в смерти Кирилла Тлявова понесут жесткое наказание, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" выражает искренние соболезнования родным 5-летнего Кирилла Тлявова, погибшего от огнестрельного ранения в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Соболезнования от имени фракции произнес с трибуны парламента ее руководитель Максим Бурбак.

"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.

Бурбак подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержание подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - подчеркнул Бурбак.

"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - сказал он.

Напомним, сегодня Голосеевский суд Киева взял под арест обоих подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца.