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Спасатели ГосЧС помогли сельским школьникам попасть на внешнее оценивание

Непогода размыла дорогу и разрушила мост.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Спасатели ГосЧС сегодня рано утром помогли выпускникам сельской школы в Кировоградской области попасть на внешнее оценивание. Село Мальчевское оказалось отрезанным от цивилизации, так как накануне непогода разрушила мост и размыла дорогу к соседнему пгт Устиновка.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

В результате дождей в селе размыло дорогу, которая соединяет населенный пункт с пгт Докучаево, откуда дети могли выехать автобусом в Кропивницкий на выпускной экзамен. В село вызвали спасателей ГосЧС, которые помогли детям преодолеть реку с помощью лестниц и страховочных веревок.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Напомним, сегодня выпускники школ сдают второй обязательный тест - по истории Украины. На него зарегистрировались более 231 тыс. участников. Регистрация в пунктах тестирования проходит с 10:15 до 10:50, опоздавших школьников уже не пускают в аудитории - они смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию, только если опоздали по уважительной причине.

Фото: kr.dsns.gov.ua
Фото: kr.dsns.gov.ua
Фото: kr.dsns.gov.ua

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