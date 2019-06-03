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Супруги Трамп прибыли в Букингемский дворец с официальным визитом

Ранее амерканский президент оскорбительно высказался в адрес лондонского мэра Хана.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает Daily Mail.

Трампа и первую леди США Меланью поприветствовали британский принц Чальз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла. В программе американского президента - обед с королевой.

Принц Чарльз сопроводил гостей к Букингемскому дворцу, где президента и первую леди США встретила королева Великобритании Елизавета II.

Уточняется, что к обеду присоединится и принц Гарри.

Иванка Трамп, дочь американского президента, прибыла в дворец ранее и наблюдала за прибытием отца из окна.

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