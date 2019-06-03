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Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле

Канадцы, которые находятся в Венесуэле, могут обращаться в посольство в Колумбии.

Канада временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле
Фото: Travelcalendar

Канада временно закроет посольство в Венесуэле.

Об  этом сообщила министр иностранных дел Христя Фриланд.

"К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию. Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить свои действия в посольстве Канады в Венесуэле", - говорится в сообщении.

По ее словам, режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, особенно тех, которые выступают за восстановление демократии в Венесуэле.

"Несмотря на временное приостановление, Канада вместе со своими партнерами в Группе Лима и международным сообществом будет продолжать отстаивать права венесуэльского народа и полное возвращение к демократии в Венесуэле", - добавила Фриланд.

Канадцы, которые находятся в Венесуэле, могут обращаться в посольство Канады в Колумбии.

Напомним, в Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический и экономический кризис. В отношении страны введен ряд международных санкций, однако в обход ограничений страна получила 570 миллионов долларов от продажи золота. В результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня в 7,9 млрд долларов.

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