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"Зеленые" впервые обошли партию Меркель по рейтингу в Германии

Традиционные немецкие партии теряют популярность.

"Зеленые" впервые обошли партию Меркель по рейтингу в Германии
Фото: EPA/UPG

Немецкая политическая партия "Союз 90/Зеленые" впервые в своей истории обошла по рейтингу правоцентристский блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель и стала общенациональным лидером.

Об этом свидетельствует свежий социологический опрос Forsa, который проводится по заказу телеканалов RTL и ntv.

За последнюю неделю он зафиксировал резкий скачок популярности "зеленых" - с 18% до 27%. Всего два года назад на парламентских выборах за них проголосовали лишь 8,9%. Как отмечает ntv, "зеленые" извлекают выгоду прежде всего за счет сокращения воздержавшихся и неопределившихся.

Результат союза ХДС/ХСС ухудшился с 28% до 26%.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии, которая вместе с ХДС/ХСС входит в коалицию, просел еще сильнее - с 17% до 12%. Это самый низкий показатель, который когда-либо измерялся на федеральном уровне.

Сразу за социал-демократами оказались правопопулисты из "Альтернативы для Германии", о их поддержке заявили 11% респондентов.

8% поддержали Свободную демократическую партию, еще 7% - Левую партию.

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