Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии

Мероприятия для лидеров 15 стран пройдут в Англии и Франции 5-6 июня.

Президента РФ Владимира Путина не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны 6 июня 1944 года. Об этом пишет Укринформ.

"Масштабные праздничные и памятные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции или операции союзников «Overlord» во Второй мировой войне пройдут 5 июня на юге Англии и 6 июня на побережье французской Нормандии", - говорится в сообщении.

Как информирует правительство Великобритании, кроме британской стороны в мероприятиях высокого уровня примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии. Германия также приглашена.

Президента России Путина впервые, начиная с 2004 года (когда отмечалось 60-летие D-Day), не пригласили. Хотя Путин участвовал в мероприятиях по случаю 70-й годовщины D-Day в 2014-м - уже после оккупации Крыма и начала агрессии против Украины.

В основных событиях празднования Нормандской операции, которые пройдут в английском портовом городе Портсмут и на побережье французской Нормандии, примут участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, который 3-5 июня осуществит государственный визит в Соединенное Королевство.

Официальный Лондон сообщил, что в этом году событие станет одной из крупнейших британских военных демонстраций, к которой будут привлечены 26 аутентичных самолетов Королевских ВВС времен Второй мировой войны и по меньшей мере 11 кораблей.

Кроме этого, особое внимание организаторы уделят и чествованию ветеранов, участвовавших в событиях 1944 года.

Нормандская операция «Overlord» по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операции в истории. Началась 6 июня 1944 и продолжалась до 1 июля.