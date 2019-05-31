Почти тысяча человек погибли в сирийском Идлибе за месяц

По данным ООН, около 270 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Эскалация боев в течение последнего месяца в провинции Идлиб на северо-западе Сирии привела к гибели 948 человек, около трети из них - гражданские.

Об этом 31 мая заявила Сирийская обсерватория по мониторингу прав человека, передает Радио Свобода.

По данным организации, за период с 30 апреля в результате обстрелов сирийских и российских военных погибли 288 гражданских, из них 67 - дети. В том числе 22 гражданских, из которых десять - дети, погибли в результате вооруженных действий на территории, контролируемой режим президента Башара Асада.

В сентябре Турция и Россия заключили соглашение, целью которого было уменьшить полномасштабное противостояние в провинции Идлиб и прилегающих территориях, находившихся под контролем экстремистской группировки, связанной с "Аль-Каидой". Однако режим Асада и Россия, которая его поддерживает, усилили авиационные и ракетные удары на позиции боевиков, а на границах удерживаемых экстремистскими организациями территорий произошли столкновения.

По данным Организации Объединенных Наций, около 270 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боевых действий с конца апреля. В отдельных районах гуманитарные организации были вынуждены остановить работу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 31 мая заявил, что боевики и их союзники должны прекратить нападения на подконтрольные Асаду территории, чтобы добиться прекращения огня.

В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, в результате которой погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, оказывает в нем поддержку президенту Сирии Башару Асаду, режим которого значительная часть мира считает незаконным.