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​ВЦИОМ изменил методику проведения соцопросов после снижения рейтинга Путина

По новой методике, рейтинг президента РФ составил 72,3%, по старой было - 31,2%.

​ВЦИОМ изменил методику проведения соцопросов после снижения рейтинга Путина
Фото: EPA/UPG

Государственная российская социологическая служба ВЦИОМ изменил методику проведения соцопроса о доверии политикам после того, как рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума.

Об этом сообщила "Новая газета".

Раньше социологи задавали россиянам открытый вопрос "Кому из политиков вы доверяете?". Теперь же добавили закрытый - "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?"

Согласно опубликованным данным, рейтинг доверия президенту, рассчитанный по старой и по новой методике, радикально различается. По новой методике сбора данных, рейтинг Путина составил 72,3%. Недоверие президенту РФ выразили 23,7%. По старой методике подсчета, когда респондентам самим предлагалось назвать фамилию политика, которому они доверяют, рейтинг президента за май 2019-го составил 31,2%. Это был минимальный показатель за 13 лет.

Спустя несколько дней после публикации результатов опроса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от ВЦИОМа объяснения о "корреляции данных".

Напомним, рейтинг одобрения власти в России начал снижаться после того, как объявили об увеличении пенсионного возраста. Осенью 2018 года в отчете "Левада-Центра" говорилось, что рейтинг доверия Путину составил 58%. Президенту РФ не помогли даже то, что полтора месяца он дистанцировался от реформы, возлагая основную ответственность на правительство.

В конце января, по данным ВЦИОМа, доверие россиян к Путину сократилось до 13-летнего минимума

В 2015 году рейтинг доверия Путину составил 80%, в 2016-м - 74%, в 2017 году - 75%.

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