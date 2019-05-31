Трамп объявил о введении 5% пошлины на все товары из Мексики, пока не иссякнут мигранты

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Такое заявление Трамп опубликовал в своем Твиттере, добавив, что подробности решения поступят из Белого дома.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2019 р.

Пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отреагировал почти мгновенно, и ответил в Твиттере Трампу, что направляет в Вашингтон делегацию для решения вопросов о пошлинах и о мигрантах.

"Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это удобно, принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня (пятницы), отправляются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран", - написал Лопес Обрадор.

Он отметил, что хочет избежать конфронтации с США и назвал решение, принятое администрацией Трампа "заблуждением".

Напомним, в началае 2019 года Трамп вступил в конфронтацию с Конгрессом США из-за финансирования стены на границе с Мексикой. Президент добился своего после 35-дневного "шатдауна" - прекращения работы правительственных учреждений.