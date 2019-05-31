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Трамп объявил о введении 5% пошлины на все товары из Мексики, пока не иссякнут мигранты

Президент Мексики немедленно направил в США делегацию для переговоров.

Трамп объявил о введении 5% пошлины на все товары из Мексики, пока не иссякнут мигранты
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Такое заявление Трамп опубликовал в своем Твиттере, добавив, что подробности решения поступят из Белого дома.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп.

Пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отреагировал почти мгновенно, и ответил в Твиттере Трампу, что направляет в Вашингтон делегацию для решения вопросов о пошлинах и о мигрантах.

"Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это удобно, принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня (пятницы), отправляются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран", - написал Лопес Обрадор.

Он отметил, что хочет избежать конфронтации с США и назвал решение, принятое администрацией Трампа "заблуждением".

Напомним, в началае 2019 года Трамп вступил в конфронтацию с Конгрессом США из-за финансирования стены на границе с Мексикой. Президент добился своего после 35-дневного "шатдауна" - прекращения работы правительственных учреждений.

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