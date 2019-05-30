В космической отрасли России обнаружили нарушений на 50 млрд рублей

Годом ранее только в "Роскосмосе" нарушений было почти на 800 млрд рублей.

Счетная палата России выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли страны на 50 млрд рублей. Это на 730 с лишним миллиардов меньше, чем годом ранее. Однако, в Совете Федарации заявили, что столь большой разрыв связан "с изменениями в регулировании и оценке нарушений".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей", - сказал глава СП Алексей Кудрин.

Он напомнил, что в 2017 году только на нарушения "Роскосмоса" пришлось 785,5 млрд рублей.

Ранее Кудрин заявлял, что "Роскосмос" является рекордсменом по финансовым нарушениям: в 2017 году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на российское космическое ведомство. В целом, за 2018 год Счетная палата РФ выявила нарушений на 772 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор российского Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин неожиданно покинул страну.

В марте 2017 года бывший исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, был найден мертвым в камере следственного изолятора в Москве.