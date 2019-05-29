Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер во время первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы сообщил о своей отставке. Мюллер заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции, передает Радио Свобода.

Комментируя итоги расследования, Мюллер заявил, что его доклад говорит сам за себя. Спецпрокурор констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США, но не стал прямо обвинять Дональда Трампа в сговоре с Москвой.

«Было сделано множество систематических попыток вмешаться в наши выборы, и это утверждение заслуживает внимания каждого американца», - сказал Мюллер.

При этом Мюллер подчеркнул, что если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы так и сказал.

По словам спецпрокурора, выдвижение обвинений Трампу было невозможно по двум причинам: команда Мюллера работала по правилам Министерства юстиции, а также потому, что в США нет суда, который мог бы вынести решение по выдвинутым обвинениям.

Ранее Трамп одобрил публикацию полной версии доклада по "российскому делу". Президент США подписал указ, разрешающий обнародовать любую информацию из доклада.