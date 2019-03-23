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Спецпрокурор Мюллер завершил "российское" расследование

Доклад спецпрокурора передан Министерству юстиции США.

Спецпрокурор Мюллер завершил "российское" расследование
Роберт Мюллер, ФБР
Фото: EPA/UPG

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в Министерстве юстиции США, передает DW.

По его данным, экс-глава Федерального бюро расследований США передал доклад по итогам работы следственной группы американскому генпрокурору Уильяму Барру. Теперь Барру, который уже начал знакомиться с докладом, предстоит принять решение относительно того, в какой степени доводить содержание документов до широкой общественности.

Так, официальная процедура, в частности, не требует обязательного отчета перед Конгрессом США. Барр ранее говорил, что на основе выводов Мюллера подготовит свой собственный доклад, в котором суммирует основные тезисы.

Между тем генпрокурор США уже уведомил ряд законодателей в Конгрессе США о получении бумаг от Мюллера.

Напомним, палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом обнародовать доклад спецпрокурора Мюллера о его расследовании вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

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