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Жену Саакашвили выдвинули в мэры грузинского города Зугдиди

Рулофс пообещала в случае победы превратить город в "островок порядочности в Грузии".

Жену Саакашвили выдвинули в мэры грузинского города Зугдиди
Фото: EPA/UPG

Грузинская оппозиция выдвинула в мэры муниципалитета Зугдиди (шестой по величине город Грузии) бывшую первую леди Сандру Рулофс, жену экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом пишет "Грузия Онлайн".

Рулофс пообещала в случае победы переехать жить в Зугдиди и превратить город в "островок порядочности в Грузии".

Внеочередные выборы главы Зугдиди состоятся в мае 2019 года. Занимавший должность член "Грузинской мечты" Лаша Гогия покинул ее в сентябре 2018 года. Позже, в ноябре, он был задержан по обвинению в получении взятки.

Оппозиционный лидер Григол Вашадзе, озвучивая решение движения "Сила в единстве", назвал предстоящие промежуточные выборы генеральной репетицией парламентских выборов 2020 года.

Во время парламентских выборов 2016 года Сандра Рулофс баллотировалась в качестве мажоритарного депутата от Зугдидского муниципалитета. В первом туре ни ей, ни кандидату от правящей "Грузинской мечты" не удалось набрать более 50% голосов. От участия во втором туре выборов бывшая первая леди отказалась, сославшись на фальсификации голосования.

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