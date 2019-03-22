Польский суд назначил психиатрическое обследование убийцы мэра Гданьска

Стефан В. будет в специальной клинике в течение 4 недель.

Убийца мэра Гданьска Стефан В. пройдет психиатрическое обследование. Такое решение принял окружной суд в Гданьске, сообщает "Польское радио".

По словам адвоката, подозреваемый согласился на психиатрическое обследование. В течение четырех недель он будет находиться в закрытом помещении под надзором специалистом. Если по истечении этого срока врачи не смогут выдать справку о психиатрическом состоянии Стефана, то суд рассмотрит заявление о продлении обследования еще на месяц.

Если врачи признают Стефана невменяемым на момент преступления, то следствие необходимо прекратить. Если же окажется, что он был вменяемым, то обвинительный акт будет направлен в окружной суд в Гданьске, это будет означать, что следствие завершено. В таком случае 27-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, мужчина напал на мэра Гданьска Павла Адамовича 13 января во время финала благотворительной акции прямо на сцене. Адамовича госпитализировали, но на следующий день он скончался в больнице.