Количество жертв взрыва на китайском заводе увеличилось до 47 человек

Число жертв взрыва на химзаводе в городе Яньчэне (Китай) увеличилось до 47 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что еще 640 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 32 человека находятся в критическом состоянии. Точное число пострадавших с легкими ранениями пока не названо. Пострадавших разместили в 16 больницах.

К спасательной операции и работам по ликвидации последствий привлечены 192 пожарных расчета, свыше 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.

Пожар на месте взрыва удалось потушить только сегодня ночью, около 3 часов по местному времени. Причина взрыва на данный момент не установлена, но местные власти заявили, что завод, где это случилось, ранее неоднократно штрафовали за нарушение правил безопасности.

Экологический надзор провинции сообщил, что выброса опасных веществ в атмосферу не произошло.

Напомним, накануне на заводе по производству пестицидов в городе Яньчэне произошел мощный взрыв. Взрывная волна выбила стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредила десятки припаркованных рядом автомобилей.